MLB》續穿耶利奇球衣 布朗致勝轟率釀酒人七連勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕續穿耶利奇（Christian Yelich）的球衣，釀酒人球星布朗（Ryan Braun）今天回應兄弟期待，扛出致勝兩分全壘打，率釀酒人以3：2擊敗馬林魚，衝出平本季最佳七連勝，下一個系列賽將與分區龍頭紅雀正面交鋒。

耶利奇前天因自打球造成右膝骨折，雖然不需手術但確定本季報銷，布朗昨天把耶利奇的球衣穿在自己的球衣底下，儘管自己4支0還吞3K，但球隊在9局上開轟贏球，今天布朗繼續穿著耶利奇的球衣上場，3局上擊出超前致勝兩分砲，回壘得分和回休息室後，都比出象徵耶利奇背號22號的手勢。

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布朗賽後表示，如同他昨天講過的，雖然他昨天個人表現不佳，但到了今年這個時刻，唯一重要的就只有贏球，「我們都有點迷信，既然我們繼續贏球，我就不能更動任何事情，今天就繼續穿（耶利奇的球衣）。」

布朗續穿耶利奇球衣出賽。（法新社）

布朗擊出超前致勝兩分全壘打。（法新社）

布朗比出耶利奇背號22號。（法新社）

布朗與耶利奇保持聯繫，今天也收到耶利奇的簡訊：「該你轟全壘打啦，已經好一陣子了，穿這件（耶利奇）球衣的人今年已經轟了45支全壘打囉。」釀酒人衝出七連勝後，將強碰分區龍頭紅雀，釀酒人目前與小熊並列國聯中區第二，落後4場勝差，本季還有16戰可衝刺。

釀酒人球團也更新耶利奇近況，證實耶利奇不需進行手術，預估休8到10週，雖然本季報銷，但會有充裕時間準備明年球季，傷勢不會有長遠影響，耶利奇傷後也首度透過推特報平安，喊話自己樂見能完全康復，今年剩餘球季會繼續為隊友加油。

Thank You to all those who have reached out over the last couple days it means a lot. Frustrating way for a season to end but these things happen in sports. I will be just fine and am looking forward to making a full recovery and supporting the boys the rest of the season — Christian Yelich （@ChristianYelich） September 12, 2019

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