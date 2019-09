MLB》續穿耶利奇球衣 布朗致勝轟率釀酒人七連勝（影音）

〔體育中心/綜合報導〕續穿耶利奇(Christian Yelich)的球衣,釀酒人球星布朗(Ryan Braun)今天回應兄弟期待,扛出致勝兩分全壘打,率釀酒人以3:2擊敗馬林魚,衝出平本季最佳七連勝,下一個系列賽將與分區龍頭紅雀正面交鋒。

耶利奇前天因自打球造成右膝骨折,雖然不需手術但確定本季報銷,布朗昨天把耶利奇的球衣穿在自己的球衣底下,儘管自己4支0還吞3K,但球隊在9局上開轟贏球,今天布朗繼續穿著耶利奇的球衣上場,3局上擊出超前致勝兩分砲,回壘得分和回休息室後,都比出象徵耶利奇背號22號的手勢。

布朗賽後表示,如同他昨天講過的,雖然他昨天個人表現不佳,但到了今年這個時刻,唯一重要的就只有贏球,「我們都有點迷信,既然我們繼續贏球,我就不能更動任何事情,今天就繼續穿(耶利奇的球衣)。」

布朗續穿耶利奇球衣出賽。(法新社)

布朗擊出超前致勝兩分全壘打。(法新社)

布朗比出耶利奇背號22號。(法新社)

布朗與耶利奇保持聯繫,今天也收到耶利奇的簡訊:「該你轟全壘打啦,已經好一陣子了,穿這件(耶利奇)球衣的人今年已經轟了45支全壘打囉。」釀酒人衝出七連勝後,將強碰分區龍頭紅雀,釀酒人目前與小熊並列國聯中區第二,落後4場勝差,本季還有16戰可衝刺。

釀酒人球團也更新耶利奇近況,證實耶利奇不需進行手術,預估休8到10週,雖然本季報銷,但會有充裕時間準備明年球季,傷勢不會有長遠影響,耶利奇傷後也首度透過推特報平安,喊話自己樂見能完全康復,今年剩餘球季會繼續為隊友加油。

Thank You to all those who have reached out over the last couple days it means a lot. Frustrating way for a season to end but these things happen in sports. I will be just fine and am looking forward to making a full recovery and supporting the boys the rest of the season