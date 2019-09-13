男籃世界盃》從「夢幻」變「夢魘」 美國男籃總監開砲

美國男籃總監柯蘭吉洛。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國男籃在今年的世界盃從「夢幻隊」變成「夢魘隊」，昨天輸給塞爾維亞後僅能打第7、8名的排名賽，創下美國隊史上最糟的成績，美國男籃隊的總監柯蘭吉洛（Jerry Colangelo）也對此發表自己的看法。

根據《Bleacher Report》報導，柯蘭吉洛暗示，希望在2020組成奧運隊伍時，那些在今年退出美國隊球員會有些深刻的感受。「我只能說，你沒辦法不去注意並記得那些一同上場奮戰，以及那些沒有出席的人。我原先很確信我能夠處理好我手中的牌，所有我們原本能夠達成的成就。而我們所做的，就是去得到許多球員的承諾。當有著那樣的手牌，你有足夠的理由與信心，認為美國隊能夠在場上打出出色的表現，但沒有人料到我們會遇上這些球員的缺席。」

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美國隊昨天輸給塞爾維亞，創下史上最糟成績。（資料照，法新社）

今年美國隊在招募時遇上了許多問題，由於本季許多球隊出現大幅度的變動，因此很多大咖球員選擇不參加美國隊，更遭的是包含福克斯（De'Aaron Fox）等人，有許多人在開訓前臨時退出美國隊，庫茲馬（Kyle Kuzma）也在最後一刻退出美國隊，讓美國隊甚至連挑選正式名單的機會都沒有，因為他們只剩下這些球員。

柯蘭吉洛說：「明顯地，我總是希望早一步的在事情發生前就先想辦法，這代表我們現在得開始行動了，而且事情將會發生得很快，因為我們很快就要一起面對明年的奧運。」

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