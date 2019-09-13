羽球》打法改變導致復出首戰失利？前球后坦言對自己很失望

前球后瑪琳復出首戰出師不利。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年締造世錦賽女單三冠王的西班牙名將瑪琳（Carolina Marin），今年1月因右膝前十字韌帶斷裂，缺席賽場將近8個月，她日前在超級100系列越南公開賽復出，為了節省體力也將過去進攻型打法改成拉吊方式，沒想到復出首戰卻慘輸世界排名55的泰國女將，首輪爆冷出局，賽後瑪琳受訪時坦言，首戰未能告捷自己非常失望。

去年瑪琳教練里瓦斯曾表示，由於瑪琳在西班牙國內根本沒對手，只能一直與男球員訓練，因此自她打球以來，就以其全場高速猛攻的較男性化的打法獨步羽壇，不過這樣進攻型的打法，要求很高也相當耗體力，隨著瑪琳年齡日益增長，加上傷勢影響，今年開始希望能調整她的進攻方式。

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而這次在越南賽瑪琳改變以往暴力式的進攻打法，用過去比較少使用、但較為省力的拉吊突擊型打法，希望能以控球為主、進功為輔，為節省力氣就算在後場有機會也只是輕殺，不再像以前那樣給對手極大的壓迫，不過改變打法後暫時還未收到成效，復出首戰便遭泰國女將格通（Supanida Katethong）直落二淘汰。

瑪琳這次在越南賽以拉吊示打法取代過去的暴力進攻。（資料照，歐新社）

賽後瑪琳在接受西班牙媒體訪問時，表示雖然開心自己的膝蓋復原良好，但復出首戰失利仍讓她非常失望。

「我非常失望，一方面雖然為自己膝蓋復原良好感到高興，但另一方面我的心態上似乎還沒調整到最好，所以沒有好好專注在場上的比賽，也沒能使用和教練一起準備的戰術。」而談到自己輸球的原因，瑪琳認為是因為自己太緊張，沒能打出自信來，所以才會對自己的表現感到很失望。

接下來瑪琳將出戰於9月17日在常州開打的超級1000系列中國公開賽，屆時首輪就得碰上世界排名第3的強敵日本女將奧原希望，瑪琳表示自己會針對這次越南賽沒做好細節來進行改善，以面對接下來這些高強度的比賽。

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