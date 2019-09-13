MLB》巨人9月份持續疲軟 海盜4戰贏3場（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕巨人主場迎戰海盜系列賽第4戰，海盜先發投手瑪斯古夫 （Joe Musgrove） 主投5局0失分，在加上史托林斯 （Jacob Stallings） 開轟助拳，比下巨人先發投手薩瑪傑哈 （Jeff Samardzija） 6.1局失4分的表現，終場巨人以2：4不敵海盜，4場系列賽巨人吞下3場敗仗。

瑪斯古夫主投5局0失分拿下本季第10勝。（美聯社）

海盜首局就靠著歐蘇納 （Jose Osuna） 的二壘安打先馳得點攻下比賽第1分，4、5局再靠著克拉莫 （Kevin Kramer） 和佛雷瑟 （Adam Frazier） 分別擊出的高飛犧牲打及帶有1分打點的安打，取得3：0領先。

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巨人攻勢在6局下半展開，在先發2棒補手波西 （Buster Posey）安打上壘後，下一棒的三壘手「龍哥」 朗格利亞 （Evan Longoria）直接掃出2分打點的全壘打，將比分追成僅1分洛後。

朗格利亞本場敲出1發兩分砲。（美聯社）

7局上半，海盜首名上場的打者史托林斯描準一顆內角快速球出棒，把小白球送上左外野觀眾席，用這發陽春砲幫助球隊增添保險分，最終海盜以4：2帶走比賽勝利，瑪斯古夫收下本季第10勝，薩馬傑哈則是吞下本季第12敗。

史托林斯本場貢獻一發陽春砲，幫助海盜取得勝利。（今日美國）

海盜終結者瓦茲奎茲 （Felipe Vazquez）在「休息室鬥毆事件」後，連續兩場都登板關門，雖被敲1安和送出1保送，但依舊力保不失分成攻關門，收下本季第28次救援成功。

瓦茲奎茲（圖右）收下本季第28次救援成功。（美聯社）

巨人在下半季剛開始一度有機會衝擊季後賽，從7月13日起至7月底戰績為13勝5敗，其中一度出現7連勝的小高潮，排名一度從國聯西區墊底衝上第2，且處在國聯外卡有利的競爭位置。

但是8月份表現開始冷卻，8月份共27場比賽，戰績12勝15敗，開始與季後賽漸行漸遠，9月份截至目前13場比賽僅拿4勝並苦吞9敗，幾乎底定宣佈與季後賽無緣，在總教練波契 （Bruce Bochy）執教生涯最後一個賽季，巨人依舊無法重返季後賽。

巨人先發投手薩馬傑哈，投6.1局失4分苦吞本季第12敗。（美聯社）

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