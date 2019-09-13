籃球》「比賽打多不如打好！」 皇馬欲加入NBA？

皇馬籃球隊為歐洲頂尖強權之一。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙豪門球隊皇家馬德里主席佩雷斯（Florentino Perez ）希望球隊能夠加入籃球最高殿堂，成為NBA聯盟的一員，並認為比賽打得多還不如打些較有質量的賽事，佩雷斯覺得皇馬的球員們值得且有能力在NBA的東部出賽。

「我們打過許多重大的賽事，比賽打得多不如打些較有質量的比賽，我一直幻想著我們能夠前進NBA。」佩雷斯表示：「我有詢問過我們自己人加入NBA東部這想法，但他們都認為這距離太遠了。」

請繼續往下閱讀...

佩雷斯提出一個想法，建議創立一個新的NBA分區叫「歐洲區」，並補充說：「其他的西班牙球隊對此想法並沒有太大的興趣，但有些來自希臘聯賽及土耳其聯賽的球隊是支持我這想法的。」

皇家馬德里除了足球隊是舉世知名的強隊外，皇馬的籃球隊同樣是歐洲頂尖強隊之一，曾在象徵歐洲最頂尖的賽場─歐洲聯賽（ EuroLeague）拿下賽事史上最多的10冠，最近一次封王是2017─18年賽季，該賽季也是「斯洛維尼亞金童」東契奇（Luka Doncic）大放異彩的一年。

此外，皇馬近5年於西甲聯賽4度封王，隊史共收獲35座冠軍為西甲史上最多，皇馬也曾輸出眾多球員至NBA，不乏表現良好者，象是今年NBA新人王東契奇、今年才回歸西甲巴薩的米洛提奇（Nikola Mirotic）等。

皇馬主席佩雷斯。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法