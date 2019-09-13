MLB》阿庫尼亞單季35轟35盜 21歲達陣史上最年輕（影音）

.@ronaldacunajr24 is now 4 steals away from 40 stolen bases this season. #ChopOn pic.twitter.com/NNefWLNmvt — Atlanta Braves （@Braves） September 13, 2019

〔體育中心／綜合報導〕勇士明星外野手阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）開賽就「跑」出紀錄，連2次盜壘成功，以21歲之姿完成單季35轟35盜，締造大聯盟史上最年輕紀錄、隊史第一人。

阿庫尼亞開賽率先上場打擊，靠對手失誤上壘，隨後當著大聯盟阻殺王瑞爾穆托（ J.T. Realmuto）的面，連續發動2次盜壘成功，一口氣站上三壘，隊友接著開轟送阿庫尼亞回壘得分，這是阿庫尼亞生涯第7次單場至少2盜，首局就達陣還是頭一遭。

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這是阿庫尼亞本季第35和36次盜壘成功，他成為勇士隊史首位達陣單季35轟35盜的球員，年僅21歲就達陣寫下大聯盟史上最年輕紀錄。他在7局上擊出本季第39號全壘打，本季例行賽還有14場比賽，有機會挑戰單季40轟40盜。

阿庫尼亞開賽連續2次盜壘成功。（美聯社）

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