MLB》阿庫尼亞單季35轟35盜 21歲達陣史上最年輕（影音）

. @ronaldacunajr24 is now 4 steals away from 40 stolen bases this season. #ChopOn pic.twitter.com/NNefWLNmvt

〔體育中心/綜合報導〕勇士明星外野手阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)開賽就「跑」出紀錄,連2次盜壘成功,以21歲之姿完成單季35轟35盜,締造大聯盟史上最年輕紀錄、隊史第一人。

阿庫尼亞開賽率先上場打擊,靠對手失誤上壘,隨後當著大聯盟阻殺王瑞爾穆托( J.T. Realmuto)的面,連續發動2次盜壘成功,一口氣站上三壘,隊友接著開轟送阿庫尼亞回壘得分,這是阿庫尼亞生涯第7次單場至少2盜,首局就達陣還是頭一遭。

這是阿庫尼亞本季第35和36次盜壘成功,他成為勇士隊史首位達陣單季35轟35盜的球員,年僅21歲就達陣寫下大聯盟史上最年輕紀錄。他在7局上擊出本季第39號全壘打,本季例行賽還有14場比賽,有機會挑戰單季40轟40盜。

阿庫尼亞開賽連續2次盜壘成功。(美聯社)

.@ronaldacunajr24 is now ONE home run away from 40 for the season #ChopOn pic.twitter.com/q69cEIT969