籃球世界盃》外媒點名目前十大傑出球員 美國全隊僅「他」入選

美媒點評目前十大傑出球員，美國夢幻隊僅後衛沃克一人入選。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年籃球世界盃4強抵定，今將在北京展開激鬥，西班牙迎戰澳洲、法國大則將對上阿根廷，而在本屆世界盃，不少球員的表現令人經驗，美媒日前也評選本屆目前為止十大亮眼球星，不過被點名的十位球員中，美國夢幻隊竟僅有一位。

世界盃4強賽今晚在中國北京開打，不少球員都打出亮眼的表現，美媒《HoopsHype》日前也點評目前前十位表現亮眼的球員，除了帶領球隊殺進4強的西班牙「金童」盧比歐（Ricky Rubio）、澳洲米爾斯（Patty Mills）、法國「巨塔」戈貝爾（Rudy Gobert）、富尼耶（Evan Fournier）和阿根廷39歲史柯拉（Luis Scola）、後衛卡帕佐（Facundo Campazzo）之外，波蘭、捷克兩支黑馬球隊的波尼特卡（Mateusz Ponitka）與史托倫斯基（Tomas Satoransky）也分別入選。

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西班牙「金童」盧比歐成世界盃歷史助攻王。（歐新社）

阿根廷老將史柯拉（右）表現超亮眼。（歐新社）

米爾斯（左）帶領澳洲殺進前4強。（美聯社）

而《HoopsHype》點名表現最好的球員，就是來自塞爾維亞的前鋒波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic），雖然波丹諾維奇沒能帶領塞國殺進前4強，但仍將他喻為本屆FIBA世界盃最出色的得分球員，認為他完全擁有能在國際比賽上呼風喚雨的能力，大讚他是令其他球隊都聞風喪膽的殺手。

塞爾維亞的前鋒波丹諾維奇被認為是本屆表現最出色的球員。（歐新社）

值得一提的是，本屆有不少大咖球星退賽得美國隊，小組賽雖3連勝過關，複賽也是2連勝，但8強遇到實力堅強的法國，美軍吞下敗仗，黯然中斷國際賽58連勝，美媒點評認為全隊僅有「天行者」沃克（Kemba Walker）表現較為出色，認為美國隊之所以能在小組賽、複賽連勝過關，作為球隊發動機的沃克，功不可沒，也是目前為止美國隊唯一亮點。

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