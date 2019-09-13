MLB》韋蘭德飆11K仍吞敗 運動家衝上美聯外卡第一（影音）

〔體育中心／綜合報導〕系列賽首戰被0：15完封，運動家倒吃甘蔗連贏3場，今天在客場擊敗太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander），奧爾森（Matt Olson）致勝兩分砲以3：2帶走勝利，衝上美聯外卡第一，剩餘例行賽的對手，本季勝率全都不到五成。

韋蘭德首局就進帳3K，但運動家在2出局時擊出二壘安打，從韋蘭德手中搶下寶貴一分，3局上希米恩（Marcus Semien）再度對韋蘭德開局敲安，球隊全壘打王奧爾森在0好3壞出棒，掃出右外野兩分砲，運動家前3局就從韋蘭德手中搶到3分。

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韋蘭德隨後未再失分，用106球投完6局退場，送出11次三振另有2保送，丟3分皆為責失，同場先發的貝利（Homer Bailey）5.1局責失1分，5名牛棚輪番上陣，僅被艾圖維（Jose Altuve）開砲追回1分，太空人3度上三壘、含1次滿壘仍打不回分數。

韋蘭德飆出11K仍吞下敗投。（法新社）

運動家在太空人主場獲3勝1敗，讓投出優質先發的韋蘭德吞本季第6敗，近2週首度吞敗，中斷個人先發3連勝。運動家今天衝上國聯外卡第一，領先第二的光芒0.5場勝差，本季剩餘例行賽對手勝率都低於五成，有機會全力衝刺季後賽。

韋蘭德今天雖然吞敗，仍然高居美聯勝投、防禦率雙冠王，275K僅次隊友柯爾 （Gerrit Cole）的281K。韋蘭德只差25次三振，就能達成生涯首次單季300K，生涯三振數則來到2981次，差19K就能成為史上第18位3000K俱樂部成員。

運動家衝上美聯外卡第一。（法新社）

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