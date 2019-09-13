MLB》苦等3個月復出首戰 道奇老將只投0.2局又傷退（影音）

〔體育中心／綜合報導〕本季率先封王的道奇，今天以4：2收拾金鶯，但睽違近3個月歸隊的老將希爾（Rich Hill），復出首戰僅投0.2局，就因左膝不適黯然退場，季後賽輪值位置未定。

已經39歲的希爾，季中因左前臂拉傷進入傷兵名單，將近3個月沒在大聯盟投球，上次登板已要回溯到6月19日，今天久違重返大聯盟投手丘，希爾開賽連飆2K，前2棒用8球有6顆好球，但接著希爾突然控球嚴重走鐘，連續保送3人、有2次是觸身球。

請繼續往下閱讀...

總教練羅伯斯（Dave Roberts）和防護員都上丘關切，但最後讓希爾續投，面對下一棒海斯（Austin Hays），希爾又是連投3顆壞球，打者放掉2顆好球形成滿球數，希爾招牌曲球沒投進好球帶，形成保送讓金鶯輕鬆1：0領先。

希爾苦等3個月重返大聯盟。（USA TODAY Sports）

希爾連4次保送期間，用19球僅8顆好球，總教練再度上場，把出現異樣的希爾換下場，希爾今天本來預計投2局，球季之前有4場調整機會，為季後賽做準備，但今天意外傷退，讓道奇在國聯分區系列賽G4先發人選增添不確定因素，可能在希爾或烏里耶斯（Julio Urias）二人當中做選擇。

大聯盟記者Jon Morosi隨後在推特透露，希爾在比賽中發生左膝不適，得接受進一步檢查。今年春訓時，希爾曾發生左膝內側副韌帶一級扭傷。

希爾膝傷提前退場。（法新社）

希爾情緒相當低落。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法