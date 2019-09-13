MLB》索勒2天掃3轟！ 本季第44轟出爐緊追「神鱒」（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕皇家重砲手索勒 （Jorge Soler） 在作客面對白襪的比賽中，掃出本季第44發紅不讓，這是他近兩場比賽以來的第3轟，全壘打數在美聯排名僅次於天使「神鱒」楚奧特 （Mike Trout）的45轟之後，皇家靠著多齊爾 （Hunter Dozier） 關鍵超前比分的3分砲，終場皇家以6：3擊敗白襪。

索勒敲出本季第44轟。（美聯社）

索勒今擔任先發2棒指定打擊，鎖定白襪王牌投手吉歐里多 （Lucas Giolito）一顆內角失投的快速球掃成左外野方向的陽春砲，幫助皇家先馳得點，索勒本場比賽4打數2 安打，並外帶1分打點和跑回2分。僅接著2局上半Erick Mejia的高飛犧牲打幫助皇家再添1分。

請繼續往下閱讀...

白襪於3局下半展開反擊，先是希梅涅茲 （Eloy Jimenez）擊出帶有1分打點的一壘安打幫助球隊破蛋，接著5局下半暫居美聯打點王的阿布瑞尤 （Jose Abreu）及出高飛犧牲打，幫助球隊扳平比分2：2。

比賽勝負分水嶺出現在6局上半，一二壘有人情況下，吉歐里多被多齊爾的3分紅不讓直接重擊，皇家再度將比分拉開為5：2，後段的賽事兩隊再各添得1分，最終白襪於主場以3：6不敵皇家。

（影片來源：大聯盟官網）

皇家先發投手羅培茲 （Jorge Lopez）主投5.1局被敲8安失3分，其中2分是自責分拿下本季第4勝。白襪先發投手吉歐里多主投6局被敲5安失5分，另狂飆12次三振，只可惜還是得收下本季第9敗。

9局下半登板關門的皇家終結者甘迺迪 （Ian Kennedy）則開啟「劇場模式」，被敲1安另送出2保送，被白襪攻占滿壘，只可惜主隊最後反攻機會還是未能添得任何分數，甘迺迪收下本季第29次救援成功。

吉歐里多在6局的投球中送出多達12張老K，只可惜依舊吞下本季第9敗。（美聯社）

皇家先發投手羅培茲主投5.1局失3分拿下本季第4勝。（美聯社）

甘迺迪（圖右）雖然「劇場」開好開滿，但最終還是成功收下比賽勝果。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法