MLB》紅人大物新秀肩關節唇撕裂 整季報銷

紅人隊大物新秀森索整季報銷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅人隊大物新秀森索（Nick Senzel）的新人賽季結束了，他因為右關節唇撕裂，本季報銷、球隊剩餘的比賽全部都不會出場。

《The Athletic》記者C. Trent Rosecrans在推特上透露這則壞消息，森索在最近

的7場比賽因為傷勢缺席了4場，並且在有出賽的3場比賽當中只打了1個打席。森索

本季正式報銷，他在今年出賽104場，打擊三圍.256/.315/.427，有12轟、42分打點

，攻擊指數0.742。原本是三壘手的他今年大部份都以中外野手的身份出賽。

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24歲的森索在小聯盟就有著豐富的傷病史，去年他就因為手指骨折以及眩暈症在3A

只有44場出賽，他也因為同樣的問題導致他在2017年缺席數場比賽。

森索面臨的難題也不只傷病，他原本的守備位置是三壘與內野，但因為紅人隊的三壘手為重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez），紅人隊決定讓他轉為中外野手，但在2019年前森索從未守過中外野，因此也導致他在上大聯盟守備表現不佳，進階防守數據UZR/150為負的2.1，DRS也是-1。更慘的是，就算二壘手簡尼特 （Scooter Gennett）已經不在隊上了，紅人隊目前也沒有打算讓他回到內野。

目前還不確定森索是否要動手術來解決他的傷勢問題，如果動手術的話森索很有可能會錯過明年的春訓，甚至是開季的前幾場比賽。

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