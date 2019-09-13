MLB》史上第二人！ 柏格茲「30/50」紀錄比肩A-ROD（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪明星柏格茲（Xander Bogaerts）生涯成就再添一筆！今天擊出本季第50支二壘安打，成為繼洋基退役球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）後，大聯盟史上第二位單季累積30轟、50支二壘打的游擊手，紅襪也以7：4贏球中止五連敗。

柏格茲今天在3局上擊出二壘安打，是本季第50支，他成為繼A-Rod在1996年球季達陣後，大聯盟史上第2位單季擊出30轟、50支二壘打的游擊手，紅襪僅傳奇「老爹」歐提茲（David Ortiz）曾經達陣，而柏格茲好友德弗斯（Rafael Devers）則差1轟，就將成為隊史第3人。

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柏格茲單季30轟50支二壘安打，為史上第2位達陣的游擊手。（法新社）

德弗斯2天前率先達陣單季50支二壘打，今天換柏格茲完成，成為隊史首對在同一球季達陣的搭檔，柏格茲為隊史第9人。他表示這並不是他在開季前設定的目標，但隨著二壘安打和全壘打越敲越多，開始有人關注後才意識到可以寫紀錄。

柏格茲上月才剛集滿30轟100打點，為隊史第二位達陣的游擊手，隨後生涯百轟，接著在母親生日當天達陣生涯千安，未滿27歲為隊史第4人，柏格茲表示母親是他的重要支柱，很期待好友德弗斯趕快開轟，一起達陣單季30轟50二壘安。

柏格茲期待好友德弗斯開轟接力達陣。（資料照，美聯社）

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