MLB》才剛發文祝他生日快樂 藍鳥火速釋出壽星左投惹議

李查德在36歲生日當天被釋出。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕在大聯盟打滾11年,老將左投李查德(Clayton Richard)今天收到令他此生難忘的驚喜大禮,他在36歲生日當天,接到藍鳥球團的釋出通知,引發推特熱議。

李查德大聯盟生涯從白襪起家,今年是第11個球季,今天適逢他的36歲生日,藍鳥推特貼心發文,祝他生日快樂,並祝福他有個美好的一天。然而6小時後,藍鳥在推特宣布陣容異動,為騰出位子給從傷兵名單歸隊的盧西安諾(Elvis Luciano),左投李查德已遭釋出。

藍鳥突發的舉動,讓許多球迷哀鴻遍野,紛紛留言為壽星李查德抱不平:怒斥「在生日被釋出?」「今天是他生日耶!」、「就不能等到明天嗎?」、「真是生日快樂吼!」多家美媒也發文,報導這起驚人的人事異動。

李查德隨後在個人推特發文,回憶15年前他曾經在場邊,盡可能站靠近總教練,希望總教練能讓他上場,回首這15年來他經歷過的、打造起來的、已經做到的種種,他很感謝藍鳥球團再次給他機會,感嘆競技運動世界是非常多變、相當有挑戰,他已經開始努力,打造下一個最棒的15年。

what I’ve experienced, built and more importantly, who I’ve done it with since that day Thanks to the Toronto Blue Jays for providing me with another opportunity The sports world is ever changing and truly challenging Today I’m starting my WORK to make my next 15 years the best!