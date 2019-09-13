MLB》 打破光芒隊史紀錄！ 南韓強打連10打席上壘（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕效力光芒的南韓重砲崔志萬，繼昨日2支2外加3保送之後，今日再度繳出1支1外帶4保送的驚人上壘紀錄，兩場比賽下來連續10個打席都上壘，其中靠著銳利的鷹眼更選到多達7次保送，連續10次成功上壘則是光芒隊史最佳的紀錄，只可惜球隊還是以4：6敗給遊騎兵，苦吞對戰2連敗。

崔志萬連續10個打席上壘，打破光芒隊史紀錄。（法新社）

今擔任光芒先發4棒一壘手的崔志萬，於2局首次上場打擊就擊出一壘安打，將連續上壘紀錄延續到6個打席，隊友後續接連出現適時安打，崔志萬跑回全隊第1分。

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後續於第3、5、7、9局上半，崔志萬連續選到4次保送上壘，玩成連續10個打席上壘的紀錄，只可惜這些上壘的機會皆未能跑回本壘得分，無法替球隊做出貢獻。

值得一提的是，遊騎兵菜鳥Nick Solak於4局下半棒打Peter Fairbanks一發2分砲，這兩名選手在約兩個月前是被球隊相互交易的籌碼，如今在投打場上對決，由Nick Solak先開轟佔得上風。

Nick Solak面對Peter Fairbanks擊出一發兩分砲。（美聯社）

遊騎兵的南韓外野手秋信守今日未出賽，先發6棒二壘手歐多 （Rougned Odor）全場4打數1安打，就是一發陽春砲。光芒的二壘手溫德（Joey Wendle）今有4打數2安打，外加1分打點的表現，外野手米德斯（Austin Meadows）今貢獻1支二壘安打，並有2分打點進帳。

兩隊先發投手今天皆未投滿5局，遊騎兵的先發阿拉德（Kolby Allard）投4局被敲7安，失4分無關勝負，光芒先發投手麥凱（Brendan McKay）更只投了3.1局，被敲6安失3分，苦吞本季第4敗。

遊騎兵中繼投手法瑞爾 （Luke Farrell）投2局未失分拿下本季首勝，後援上場的雷克勒（Jose Leclerc）投1局未失分收下本季第13次救援成功。

在光芒吞下2連敗後，目前戰績為87勝61敗，在美聯外卡排名跌落首位，落後給今日贏球的運動家半場差，領先第3的印地安人也有半場差。遊騎兵則在2連勝戰績來到74勝74敗，勝率再度回到5成大關。

雷克勒投1局0失分拿下本季第13次救援成功。（法新社）

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