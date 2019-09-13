MLB》誇張！不死三振沒補位 邦迪眼睜睜看對手跑回2分（影音）

〔體育中心／綜合報導〕今日的道奇與金鶯之戰，金鶯先發投手邦迪（Dylan Bundy）在2：2平手時發生相當離譜的守備瑕疵，竟讓一次對手的不死三振拿下2分。

事情發生在6局上半，道奇隊進攻，滿壘兩出局滿球數，邦迪面對9棒的馬丁（Russell Martin）投出三振，但由於球飛向金鶯捕手塞維里諾（Pedro Severino）身後形成不死三振，道奇隊的三壘跑者 貝林傑（Cody Bellinger）直接回來得分。

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不只如此，由於球滾得太遠再加上邦迪完全沒有補位，塞維里諾在接到球後來不及傳往一壘刺殺跑者，同時二壘上的席格（Corey Seager）更趁著本壘鬧空城的情況下回來得分，形成一個不死三振得到2分的罕見狀況，邦迪甚至還慢慢走下投手丘，親眼看著兩位跑者相繼回來得分。

邦迪因自己誇張的守備判斷吞下敗仗。（法新社）

這場比賽最後就靠著這2分以4：2擊敗金鶯隊，賽後金鶯隊的總教練海德（Brandon Hyde）幫自己的子弟兵說話，他表示邦迪之所以沒有補位，是因為他以為那球是界外球。

道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）則比較嚴厲地表示：「邦迪丟了一顆好球，而他在球滾後面以後感到沮喪，說老實話，他放棄了這次的守備機會。能夠因為這樣取得的優勢是很巨大的。」

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