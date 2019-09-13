棒球》日職「史博威」？阪神洋投不滿判決爆氣對記者亮中指

梅森傑。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕效力日職阪神虎長達10個賽季的王牌洋投梅森傑（Randy Messenger）今年開季後狀況不佳，7月就先遭一軍抹消登錄，昨在二軍出賽時5局就出現6次保送，而他疑似因情緒不穩賽後不但拒訪，比賽中還直接對在場記者比出不雅手勢，引發軒然大波。

去年才取得日本國內FA資格、年薪高達3.5億日元的梅森傑，目前正在二軍進行復健賽，根據日媒報導， 昨他在對獨立聯盟德島藍襪的比賽中，5局就狂送6次保送還丟掉4分，而在比賽過程裡，他疑似不滿判決對主審態度惡劣，回到休息室時還向場邊報導的記者比中指甚至朝他們丟垃圾，賽後也拒絕受訪，只丟下句「NO」就離開球場。

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阪神二軍監督平田二郎賽後僅對記者表示，下次梅森傑先發前會先跟他好好談過，確認他肩膀的狀況再來決定。

而過去中職也發生過類似事件，已解約的前Lamigo桃猿洋投史博威（Zeke Spruill）去年也曾因對攝影機比中指，被聯盟懲處罰款2萬元、禁賽1場。

史博威。（資料照，記者廖耀東攝）

已經38歲的梅森傑，是兩屆央聯三振王也累積1271K，去年一舉超越台灣旅日名將郭源治的1415次三振，成為最多Ｋ的外國人，而他生涯7季都有10勝以上紀錄，旅日10年生涯已經奪下88勝，僅差2勝就能達成百勝，但以他近期荒腔走板的表現，不但今年想重返一軍有難度，明年是否還能獲得球團續約恐怕都有疑慮。

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