NBA》補強禁區再出手？ 快艇傳找「法國舒淇」試訓

諾亞。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕快艇將上季FMVP雷納德（Kawhi Leonard）和P.喬治（Paul George）納入麾下，洛城雙巨頭被看好是今夏補強最成功的球隊，不過擁有洛城雙巨頭的快艇還沒打算停手，現在傳出已經找來前NBA年度最佳防守球員諾亞（Joakim Noah）試訓，希望能強化球隊板凳深度。

今有美媒撰文指出，法國中鋒諾亞的父親Yannick Noah，在接受法國廣播節目《Super Moscato Show》專訪時，透露兒子諾亞將前往洛杉磯接受快艇試訓。

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"Il part s'entraîner à Los Angeles avec Les Clippers"



L'annonce de @NoahYannick en plein #MoscatoShow sur la probable destination de @JoakimNoah pic.twitter.com/ZyTFK37dck — Super Moscato Show （@Moscato_Show） September 12, 2019

今年34歲的諾亞在2013-14年效力公牛時，曾摘下年度最佳防守球員殊榮，2016年以4年7200萬美元合約加盟尼克，最後卻因為膝蓋手術和使用禁藥遭聯盟禁賽20場，2016-17球季出賽46場比賽後，就被尼克踢出了輪換陣容，隔年僅出賽7場，最後灰熊隊找上了他，希望他能夠成為M.加索（Marc Gasol）和J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）適合的禁區替補。

諾亞上季在灰熊重拾身手，場均上場16.5分鐘，高效率貢獻7.1分、5.7個籃板及2.1次助攻，命中率51.6%，之前諾亞雖然也曾接受湖人隊試訓，不過湖人最後情定「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）。

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