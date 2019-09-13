ABL》勵志！練習生加盟夢想家 后綜高中第一人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕寶島夢想家領隊陳建州昨晚在臉書上發布，夢想家決定與練習生紀松佑簽約，由股東陳立宗及陳建州在球場向紀松佑宣布這項消息，紀松佑當場流下開心的淚水。

陳建州在臉書上寫到：「退伍後一直想要爭取繼續打籃球的紀松佑、從6月份開始以練習生的身份加入夢想家的練球，在過程中看到他的努力和堅持，他永不放棄的精神和場上的拼勁，也感動了我們夢想家所有的隊職員，今天他終於得到了一份正式的球團合約加入了我們！」也代表全隊歡迎紀松佑加入夢想家。

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25歲的紀松佑高中就讀台中后綜高中，是當時「后綜奇蹟」成員之一，101學年HBL高中籃球聯賽從資格賽打起，原先不被看好卻成為黑馬闖進八強，雖然最後第七名收場，仍創下校史最佳成績。

高中畢業之後紀松佑進入文化大學，大四那年文化從公開一級掉至二級，紀松佑與林秉聖等隊友聯手奪回一級資格，他也決定在文化多留一年。大五畢業卻第五蹠骨骨折，與SBL選秀擦身而過。退伍後紀松佑以練習生身分進入寶島夢想家，如今順利拿到合約，成為后綜高中首位加入職業球隊的球員，也是繼李維哲、林郅為、李盈鋒後文化大學再有球員順利進入職籃。

寶島夢想家的下一站是花蓮觀護盃，除了紀松佑之外，同樣剛加入夢想家的王柏智也在出賽名單，將與田壘、李學林、楊敬敏、張宗憲及陳孝榮等學長聯手出擊。

紀松佑獲得寶島夢想家合約。（紀松佑提供）

紀松佑（右）是101學年HBL「后綜奇蹟」成員。（資料照，記者黃志源攝）

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