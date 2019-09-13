NBA》KD抱怨從沒融入過勇士 名人堂球星卻轟他「自私」

杜蘭特受覺得自己從未融入勇士，才會選擇離去。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「KD」杜蘭特（Kevin Durant），今夏從勇士轉戰籃網，新球季將改披「7號」球衣從布魯克林出發，而他日前在接受美媒專訪時透露，因為覺得自己從未融入勇士，才會選擇離去，不過此番言論一出，卻引來名人堂球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）砲轟，直言KD的說法非常自私。

KD在總冠軍戰G5撕裂跟腱，季後宣布離開勇士，與厄文（Kyrie Irving）攜手轉戰籃網，他近日接受《華爾街日報》雜誌專訪時透露，雖然他為勇士拿下2座總冠軍和總冠軍MVP，但除了他之外，其他主力隊友都是勇士在選秀會挑選並親自培養出來的球員，所以他覺得自己始終無法跟其他隊友一樣被視為是球隊的一體。

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不過曾兩度獲選年度最佳防守球員的名人堂球星羅德曼卻有不一樣的看法，近日他參加ESPN節目《The Jump》錄影，當被問到KD最近對於前東家勇士的評論時，羅德曼馬上表示他認為KD這樣的說法實在很「自私」。

名人堂球星「小蟲」羅德曼。（資料照，美聯社）

「我認為現在的球員的心態與90年代或者00年代完全不同。認真的，我覺得KD真的很自私。我不管他是否能聽到，我真的不在乎。」羅德曼說，「我認為當我們有機會去打這麼高級的比賽，特別是你有大把出場時間來好好展現自己，然後一年賺個4000、4500萬美元，還不需要打滿整個球季時，就不該這樣說。」

羅德曼是當時與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）締造公牛三連霸王朝的球員之一，而當他1995年被馬刺送去芝加哥時，公牛除了有喬丹外，陣中還有「天下第二人」皮朋（Scottie Pippen）和其他大咖球星。羅德曼雖然作風特立獨行、常惹非議，也可說是NBA史上最瘋狂的球員，但他在受訪時表示自己想要的就只是贏球，並不關心誰才是球隊中鎂光燈的焦點。

「我不太能理解...我不知道他（KD）為什麼要說這樣的話，」羅德曼說道，「我的意思是，為何不欣然去接受？如果是我，我會很享受。我根本不在乎誰是球隊領袖，也不在乎誰是主力，誰是這，誰是那，我只知道我想參與其中，我想為球隊贏球、我想影響這座城市，我希望能讓看我們打球的人們開心。」

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