田中將大先發對決藍鳥 今日賽事預告與轉播

田中將大。（資料照，法新社）

自由體育為您獻上本日精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟將有兩場賽事轉播，洋基將派出田中將大先發對決藍鳥，田中能否拿出好表現幫助洋基持續連勝之路呢？第二場則是雙城對決印地安人的賽事，我國好手張育成近期受到印第安人教練團的重用，這場比賽能否進入先發打序呢？別錯過這兩場轉播囉！

請繼續往下閱讀...

中職部分也有兩場賽事轉播，第一場是中信兄弟將派出廖乙忠對決統一獅的瑞安，中信兄弟能否延續連勝守住下半季的龍頭寶座呢?第二場則是Lamigo桃猿對決富邦悍將的賽事，Lamigo將派出王溢正對決富邦包林傑，喜歡中職的朋友記得鎖定直播囉！

日職方面有兩場賽事，第一場是軟銀對決火腿的比賽，火腿將派出陣中王牌有原航平先發，他能否帶領火腿拿下勝利呢?第二場則是巨人對決廣島的比賽，巨人目前的魔術數字來到六，若這場比賽能順利拿下就能距離封王更進一步，究竟這兩支位居央聯A段班的球隊誰能拿下勝利呢？記得收看囉！

世界盃籃球賽迎來兩場比賽，分別為塞爾維亞和捷克爭奪第五名以及美國和波蘭爭取第七名的賽事，美國隊會不會吞下國際賽三連敗或者他們能谷底反彈呢?記得鎖定直播囉！

MLB

07:00 洋基@藍鳥 FOX體育、FOX體育3台

07:00 雙城@印地安人 民視

中職

17:05 中信兄弟@統一獅 ELEVENSPORTS1

17:05 Lamigo桃猿@富邦悍將 MoMo綜合台

日職

13:00 軟銀@火腿 FOX體育、FOX體育3台

13:00 廣島@巨人 緯來體育、愛爾達體育1台

世界盃籃球賽

16:00、20:00 5-8名排名賽 ELEVENSPORTS1、緯來體育

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法