中職》「挑眉」成名不習慣 羅暐捷不敢對獅學長做招牌動作

統一獅新秀羅暐捷。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕在U18世界盃打、守出色，還有了「挑眉哥」稱號的羅暐捷，今天隨獅隊一軍練球並以「46」為背號，但面對學長在賽前集合叫他挑眉的要求，他害羞得做不出來。

「我今天到球場時，就有球迷叫我挑眉。」羅暐捷在U18世界盃對西班牙之戰因蹲捕接界外球不成，結果對攝影鏡頭挑眉，也一「挑」成名，更讓他今天笑說：「對於成名有點不習慣，出去會被認出我是誰。」

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統一獅新秀羅暐捷。（記者倪婉君攝）

在今天賽前集合時，羅暐捷又被眾家學長要求「挑眉」，他只是笑笑，並不敢做。羅暐捷還解釋，其實當時會對鏡頭挑眉，「是因為一下來就看到攝影機，想說順便一下。」

在參與一軍打擊練習時，羅暐捷也感受到一軍打者的實力，直呼真的很強，他希望未來能夠捕手和外野都兼顧，讓自己多一點機會。由於羅暐捷很喜歡「志綱教練」過去在蹲捕時期的帥勁，「如果以後定位在捕手，希望可以向他多挖一點，就多挖一點。」

由於背號剩下的選擇不多，羅暐捷披上46號戰袍，他說自己是喜歡23號，「因為之前滿喜歡騎士隊的小皇帝，後來世青穿這個背號也打得不錯。」不過羅暐傑對背號不強求，也不會想跟學長要求更換。

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