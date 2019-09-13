中職Live》 兄弟連續安打形成大局 兄弟 7：0 統一

第四局
四局上，林智勝遭觸身球保送、上到一壘，下一棒詹子賢敲二壘安，兄弟攻佔二三壘，岳東華再補上一支帶有1分打點的一壘安打，兄弟4：0領先。周思齊續敲安打，詹子賢回來得到兄弟第5分。下一棒高宇杰獲保送，王勝偉再打下1分，下一棒吳東融再敲安，兄弟7：0領先，統一決定換投。
第三局
三局下，一出局後，林祐樂敲出左外野方向安打。下一棒唐肇廷敲出界外飛球遭接殺，王威晨傳二壘，林祐樂在二壘遭刺殺，統一結束這個半局的攻勢。
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三局上，兄弟三上三下。
第二局
二局下，蘇智傑率先敲安，高國慶、 江亮緯都遭三振，蘇智傑盜二壘失敗，形成變相三上三下。
二局上，施子謙回穩，中信兄弟三上三下。
第一局
一局下，統一三上三下。
一局上，施子謙先保送了吳東融、再讓王威晨敲安，兩出局後一顆偏高的球讓詹子賢掃成左外野方向的三分砲，兄弟取得3：0領先。
中信兄弟先發名單
吳東融 , 2B
王威晨 , 3B
陳子豪 , RF
林智勝 , 1B
詹子賢 , LF
岳東華 , CF
周思齊 , DH
高宇杰 , C
王勝偉 , SS
先發投手:赫猛
統一7-ELEVEN獅先發名單
林靖凱 , 2B
黃恩賜 , SS
吳桀睿 , DH
蘇智傑 , LF
高國慶 , 1B
江亮緯 , RF
陳重廷 , 3B
林祐樂 , C
唐肇廷 , CF
先發投手:施子謙