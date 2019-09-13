日職》巨人隊扼腕！放手的99號洋砲如今已成至寶

〔體育中心／綜合報導〕巨人隊昨驚險擊敗橫濱，封王魔術數字剩下M7，但是橫濱隊洋砲索托最近2場共敲了4轟，堪稱巨人軍天敵，本季已累積40轟獨居央聯全壘打王，讓巨人高層不禁大嘆：「如果那時得到他的話....。」

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背號99號的索托在前天敲了三響砲，昨天首打席又開轟，今年40轟中竟有12發都是對巨人敲的。

《東京體育報》指出，其實2016年季後，巨人高層派岡本和真等選手前往波多黎各參加冬季聯盟，當時就感到震撼，「那裡有意想不到的選手...。」同行的教練也對這球員讚不絕口，其實當時那名選手就是現在的索托。

想不到當時巨人隊的這條漏網之魚，現在已成橫濱隊的至寶，連兩年敲出40轟，日媒指出，今年索托的年薪推估只有9500萬日圓，橫濱隊擁有延長契約的選擇權，因此若巨人隊要「大灑幣」強行奪走，可能要等到明年季後了。

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