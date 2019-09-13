MLB》傷兵悲劇下仍有好消息 洋基今雙重戰創罕見紀錄！

洋基今在雙重戰橫掃老虎，創下40年來的罕見紀錄。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕本季深受傷兵魔咒困擾的洋基今在雙重戰傷了先發投手哈普、英卡納西恩（Edwin Encarnacion）與桑契斯（Gary Sanchez）三名大將，讓準備迎回塞維里諾（Luis Severino）等多位傷兵的他們很難開心起來，不過今日雙重戰橫掃老虎對他們來說仍非常有意義，寫下一項40年不曾有過的紀錄，也就是當季6度在一日雙重戰橫掃對手。

洋基今天首場比賽靠著一壘手沃特開轟外加猛打賞的表現以10：4獲勝，次役則推沙巴西亞（CC Sabathia）與赫曼（Domingo German）接力登板、在賈吉（Aaron Judge）、厄謝拉（Gio Urshela）分別開轟的情況下又以6：4贏，這是他們本季第6次在雙重戰橫掃對手。

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今天是洋基本季第7度進行雙重賽，前面6次僅在6月中旬面對大都會時曾輸掉1次，其他5次面對皇家、光芒、紅襪、以及2度對決金鶯最後都拿下勝利。

紀錄指出，洋基是繼1979年的海盜隊與金鶯隊後，首次能在單季6度在雙重戰中完成橫掃的球隊，那年海盜完成了6次，金鶯則有7次。此外洋基今年打過7次雙重戰也是繼1982年隊史以來最多的一次。

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