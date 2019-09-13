中職》「平民天后」化身「猛獅女神」 YUKI的偶像卻是兄弟球星

徐懷鈺為比賽開球。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅在復古祭邀請「平民天后」徐懷鈺獻唱並開球，也讓獅隊三連霸時期的球星高國慶、劉芙豪和高志綱等人化身粉絲，她透露自己的偶像是兄弟球星彭政閔，但強調：「我今天是統一獅迷，是要來打敗他們（指兄弟）的。」

41歲的徐懷鈺賽前一連獻唱「我是女生」、「妙妙妙」和「友情卡片」三首歌，受到現場球迷熱烈歡迎。後來開球時，徐懷鈺也順利將球送進擔任捕手的陳鏞基手套。只是高國慶在合照時跑來「插花」，還向徐懷鈺要求握手，形成有趣插曲。

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徐懷鈺表示開球時有些緊張，因為自己只看過棒球，並沒有摸過。之前有進場看球過，徐懷鈺也有心儀的球星，「喜歡的恰恰要退休了。」但她並沒有去找彭政閔，表示因為自己今天是統一獅迷，也很感謝獅隊邀請她來表演。

「球員對我說，『我是聽妳的歌長大的！』」徐懷鈺忍不住笑說：「聽到之後，頭有點痛。」在接受媒體訪問之前，包括高志綱、劉芙豪等人都要求合影。

許久不見的「小破」劉芙豪帶著妻子和徐懷鈺合照，他笑說自己和徐懷鈺自我介紹說：「我們同年。」也指著一旁老婆說：「她從小聽徐懷鈺的歌」。

徐懷鈺為比賽開球。（記者黃志源攝）

徐懷鈺為比賽開球。（記者黃志源攝）

徐懷鈺為比賽開球。（記者黃志源攝）

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