MLB》大谷翔平天生膝蓋骨有兩塊 選在此刻動刀原因揭曉

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平因為左膝先天髕骨分裂，將在美國時間週五動手術，本季宣布報銷，預計要8到12周復原，12月才能重啟投球、打擊練習，目前球季只剩下15場，天使總管艾普勒（Billy Eppler）今天也說明選在此時動刀的原因。

艾普勒表示，大谷天生膝蓋骨就有兩片，雖然罕見，但通常無害，不過大谷在2月動了Tommy John手術之後的復健感到不適，到了最近他的球速投到85英哩左右，膝蓋不適感增加，如果未來投球強度再增加，可能還會再有影響。

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為了不要影響到明年進行「投打二刀流」，大谷在與先前動手肘韌帶手術的醫生、還有這次手術的醫生一起討論過後，在昨天的比賽前大谷決定要動刀。

艾普勒表示，他第一次聽到大谷感到膝蓋不適是在今年2月，並接受MRI檢查，但過去在日本火腿、花卷東高校時代有沒有痛過，這個他沒有聽說。

值得一提的是，大谷昨天在告訴總管要動刀之後，對印地安人的比賽就敲出本季第18轟，而在去年9月6日他被告知手肘出現新傷，可能要動Tommy John手術後，他當天又敲了雙響砲，接著25日他決定要動刀那天又敲出全壘打，可窺見大谷的決心。

天使總管艾普勒。（資料照，法新社）

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