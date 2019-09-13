棒球》可望寫歷史 兩代U18世界冠軍成員攜手拚亞錦賽

陳柏毓。（資料照，記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕2019年亞錦賽10月14日在台灣台中開打，今天棒協公布台灣培訓隊24人名單，其中U18世界盃冠軍王牌投手、剛升上北科附工高三的陳柏毓也入列，2010年世青賽（U18世界盃前身）冠軍成員廖俊凱、蔡智榆也在培訓名單，如果3人都入選23日所公布的亞錦賽正式名單，將形成兩代U18世界冠軍成員攜手打拚成棒國際賽的經典場面。

2010年世青賽西苑中學內野手廖俊凱和東石高中外野手蔡智榆都在台灣隊陣中，預賽台灣先後擊敗法國、澳洲、義大利、委內瑞拉，輸給美國，八強賽台灣4:2擊敗荷蘭，四強賽3:1力退加拿大，冠軍戰再以8:4打敗澳洲奪冠。

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廖俊凱。（資料照，記者林正堃攝）

2010年世青冠軍台灣隊成員，廖俊凱和蔡智榆後來都沒打職棒，選擇進台電打球，林子偉以小高一之姿拿到大會MVP，他和王維中後來都上大聯盟，郭俊麟則是赴日職發展，羅國華、陳品學、林祐樂、彭識穎、郭峻偉、楊岱均、潘耀杰現於中職發展。

台電隊蔡智榆也是2010年世青冠軍成員。（資料照，記者林正堃攝）

今年U18世界盃台灣隊先後扳倒強敵巴拿馬、日、韓、澳洲、美國，奪得隊史第3冠，也是繼2010年之後，睽違9年再度奪冠，也捧紅了陳柏毓、余謙、羅暐捷、林昱珉等新星。

過去成棒國際賽台灣隊，從來不曾有不同屆U18世界盃（包含前身世青賽）冠軍成員攜手奮戰，如果廖俊凱、蔡智榆和陳柏毓都入選亞錦賽正式名單，將寫下歷史新頁。

亞錦賽台灣培訓隊24人名單

投手:陳柏毓（北科附工）

吳昇峰（合庫）

王正浩（合庫）

黃健隆（合庫）

王宗豪（台電）

蔡偉凡（台電）

謝柏賢（台電）

鄭智鴻（崇越隼鷹）

翁偉迪（台南市）

鄭祐豪（桃園航空城）

捕手:黃佳瑋（合庫）

陳瑞慕（台電）

張嘉顯（台壽保）

內野手:林瀚（合庫）

陳偉志（台電）

廖俊凱（台電）

蕭帛庭（台電）

姜建銘（崇越隼鷹）

劉任傑（新北市）

外野手:楊振裕（合庫）

蔡智榆（台電）

戴如量（台電）

陳敏賜（台壽保）

陳皓禎（崇越隼鷹）

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