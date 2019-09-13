籃球世界盃》2OT惡戰！M.加索轟33分率西班牙氣走澳洲 重返金牌戰

M.加索率西班牙闖進冠軍戰。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2019年世界盃男籃賽今日在中國北京凱迪拉克中心展開4強激鬥，同為6連勝的西班牙及澳洲，西班牙從第三節最多落後11分，靠著M.加索（Marc Gasol）強勢演出，成功在二度延長賽以95：88氣走澳洲，自2006年後再度闖入世界盃金牌戰。

西班牙是2006年世錦賽（世界盃前身）冠軍，本屆相隔13年再度重返4強舞台，關鍵功臣是「金童」魯比歐（Ricky Rubio），此仗他與M.加索、魯爾（Sergio Llull）聯手斬獲69分，助西國上演逆轉秀，重返金牌戰舞台，將與阿根廷、法國之間的贏家爭冠。

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魯比歐（左）。（路透）

各方預期能勝出的西班牙前兩節找不到準星，三分球17投4中，命中率僅23.5％，澳洲則有62.5％的二分球命中率，在半場取得37：32領先。

易籃後，澳洲最多領先11分，西班牙在末節展開追分，但米爾斯在2分54秒3罰全進，助澳洲又取得70：65領先，但西國靠著魯比歐、M.加索連取4分追到69：70，而米爾斯28秒發生失誤，且主力中鋒柏格特（Andrew Bogut）於8.7秒被吹犯規，讓M.加索操刀2罰全進取得逆轉，但米爾斯在4.7秒成功「買犯」，卻2罰中1，也讓兩軍將在延長賽分勝負。

澳洲中鋒柏格特。（路透）

西、澳延長賽依舊你來我往，而澳洲最後16.3秒由米爾斯獲2罰並全進，西班牙靠著M.加索兩罰全進又追成80平手，再度進入延長賽，西國31歲的魯爾飆進2顆三分球，加上M.加索中距離跳投，取得金牌戰門票。

M.加索攻下33分、4助攻，魯比歐繳出19分、12助攻與7籃板，魯爾則砍進4顆，挹注17分，3人聯手率西班牙在二度延長賽的惡戰中脫穎而出。

澳洲慘遭逆轉。（路透）

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