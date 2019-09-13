日職》陽岱鋼替補跑回1分 守備上演精彩滑接美技（影音）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人隊今在主場迎戰廣島鯉魚隊，台灣好手陽岱鋼替補上場，雖然打擊上沒表現，但在8局上在右外野有精彩美技，終場巨人以5：1擊敗廣島，封王魔術數字降至M6。

巨人在6局打完以3：1領先，7局下半一出局後阿部慎之助選到保送，巨人換上増田大輝代跑、隨後他盜上二壘，接著靠著投手遠藤淳志的投手犯規上到三壘，廣島選擇敬遠洋砲葛雷洛，巨人此時換上陽岱鋼代跑，下一棒田中俊太敲安帶有1分打點。廣島隊換投、換上中田廉 ，輪到小林誠司打擊時，三壘手梅希亞發生失誤，陽岱鋼趁機回到本壘得到巨人此役第5分。

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陽岱鋼在8局上先上場鎮守右外野，該局巨人先發山口俊兩出局後雖一上場就讓堂林翔太敲安，但隨後順利解決兩名打者，巨人卻決定在此時換上左投中川皓太，他在1好1壞後讓鈴木 誠也擊出右外野方向飛球，眼看球就要落地，陽岱鋼卻展現速度奔向前、一個滑步成功將球接進手套。

陽岱鋼在8局下半也獲得打擊機會，他在2出局一三壘有人情況下面對今村猛，敲出右外野方向飛球遭接殺，賽後打擊率為0.288。



陽岱鋼。（取自巨人官方推特）

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