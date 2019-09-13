籃球世界盃》39歲史柯拉轟28分率阿根廷打趴法國 週日與西班牙爭冠

史柯拉率陣中無現役NBA球員的阿根廷闖進冠軍戰。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2019年世界盃男籃賽今日在中國北京凱迪拉克中心展開4強激鬥，6連勝的阿根廷強碰前役扳倒美國的法國，而阿根廷39歲老將史柯拉（Luis Scola）上半場就完成「雙十」成績單，全場28分、13籃板，率領阿根廷以80：66大勝法國，勇闖金牌戰。

阿根廷球迷歡欣鼓舞。（歐新社）

阿根廷在週日晚間8點與西班牙爭冠，下午4點銅牌戰率先登場由法國對抗澳洲。

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法國前役10分之差力退美國，氣勢大振，變成本屆奪冠最大熱門。不過，史柯拉領軍的阿根廷絕非三腳貓，8強同樣打退另支冠軍熱門塞爾維亞。

史柯拉本屆迎來5度世界盃之旅，他過去戰功彪炳，助阿根廷在2002年世錦賽（世界盃前身）兩度扳倒美國，在2004年奪雅典奧運金牌，與吉諾比利、桑切斯、諾西奧尼、德菲諾為阿根廷「黃金世代」成員。

吉諾比利（左）、Kobe（右）到場觀戰。（法新社）

史柯拉老當益壯。（美聯社）

當同期隊友相繼退役，史柯拉仍在籃球場上奮戰，即使2017年離開NBA布魯克林籃網，轉戰中國CBA討生活分別效力山西、上海，而上季在CBA場均貢獻19.8分、9.9籃板。

史柯拉本屆世界盃老當益壯，場均17.8分、7.3籃板，今日面對法國更神，上半場就繳出13分、10籃板，助隊取得39：32領先。史柯拉下半場繼續發威，末節連續2顆三分球，重創法國，最後1分51秒下場休息，獲得不少歡呼，無疑是阿根廷相隔17年重返金牌戰的最大功臣。

法國部分，前役對美國繳21分、16籃板的戈貝爾（Rudy Gobert），僅拿3分、11籃板，頭號得分大將富尼耶（Evan Fournier）對澳洲狂拿31分、遇美國又拿22分，此仗17次出手僅中6球，拿到15分，兩大主力同場熄火，成為法軍無緣金牌戰的關鍵。

法國中鋒戈貝爾。（路透）

阿根廷晉級冠軍戰。（路透）

富尼耶（中）也熄火。（歐新社）

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