MLB》今年還會睡在球場嗎？ 洋基教頭這樣說...

布恩。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年是洋基教頭布恩（Aaron Boone）執教第二年，他的帶兵功力已經從備受質疑、到現在因為戰績深受好評，洋基不僅非常有機會超越去年的100勝、奪下睽違7年的美東王位，更難能可貴的是傷兵累累的情況下還能有如此成績，運籌帷幄的布恩當然功不可沒。

《The Athletic》記者記者艾德勒（Lindsey Adler）日前就專訪了布恩，報導中除談及傷兵問題外，由於布恩上季曾因延長賽打太晚而發生睡在球場的事件，艾德勒這次就問了布恩是不是本季也會睡在球場，沒想到布恩給了十分有趣的答案。

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「是的，今年我有不少次（睡在球場），」布恩說道，「我其實非常享受這件事，我的辦公室現在有一張不錯的沙發床，如果週間的比賽打得太晚、隔天又有午場比賽，為了不要塞車（我就會這麼做）。我很享受這樣的夜晚，因為可以不用那麼匆匆忙忙。」

此外，艾德勒也問及要如何判斷歸來的傷兵如何能在季後賽做出表現，例如下週將歸隊的史坦頓（Giancarlo Stanton）若回來之後陷入低潮，該怎麼在這些小樣本數中判斷他的狀況。

對此布恩則表示，他不會在意小樣本的表現，重要的是成績以外呈現的一切，「身體狀況如何、有沒有找到好的揮棒時機、跑壘上及外野守備的移動狀況，這些事情才會告訴你他的健康狀況以及是不是準備好了，漸漸地你就可以相信這名球員能為球隊帶來的影響。」

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