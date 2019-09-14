日職》對媒體比中指後... 阪神最強洋投宣布退休

〔體育中心／綜合報導〕阪神38歲王牌洋投梅森傑（Randy Messenger）前天（12日）在二軍投5局失4分，他因不滿主審判決，退場後不但對媒體比出「中指」、丟垃圾，賽後還拒絕受訪。梅森傑昨天透過球團表示，因長年累積疲勞、以及深受右肩傷勢所苦，正式宣布退休。

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梅森傑在1999年被大聯盟馬林魚以第11輪第326順位選中，2005年登上大聯盟，他在大聯盟共待5個球季，待過馬林魚、巨人、水手等隊，累積出賽173場合計有4勝12敗2救援成功，防禦率4.87的成績。

2010年起，梅森傑轉戰日本職棒阪神虎，曾在2013年、2014年奪得中央聯盟三振王，2014年也以單季13勝獲央聯勝投王。去年他獲得國內自由球員資格，為日職外籍球員第3人。

梅森傑本季薪水為3.5億日圓，連5年、生涯6度擔任開幕戰先發，但他因長期累積疲勞影響球威，今年先發13場，繳出3勝7敗防禦率4.69的成績。他在今年7月因表現欠佳，遭降二軍調整，他也回國治療右肩傷勢。

《Sponichi Annex》報導，本月12日的二軍比賽中，梅森傑投5局失4分，隔天就向球團表明要退休。

梅森傑生涯在日職10年累積98勝84敗、平均防禦率3.13，僅差2勝就能達成日職百勝里程碑，是阪神隊史最強的洋投。

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