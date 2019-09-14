男籃世界盃》暗指裁判收錢？ 澳洲前勇士中鋒大暴走飆髒話

Another f word aimed at FIBA and referees, this time coming from Andrew Bogut's mouth pic.twitter.com/3qPnEmPyvJ — Jonas Miklovas （@jmiklovas） September 13, 2019

〔體育中心／綜合報導〕2019年世界盃男籃賽四強戰，澳洲最後在二度延長賽以88：95不敵西班牙，無緣金牌戰。澳洲中鋒柏格特（Andrew Bogut）賽後不滿裁判的判決，回休息時前大暴走，狂罵國際籃總（FIBA）、裁判。

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柏格特昨天對裁判的判決相當不滿，第四節讀秒階段，澳洲隊當時領先1分，柏格特被吹犯規，讓西班牙明星中鋒M.加索（Marc Gasol）有2罰機會。柏格特當下就比出「數錢」

的手勢，暗諷裁判。

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澳洲中鋒柏格特（中）。（美聯社）

澳洲最後在二度延長賽以88：95輸球，賽後柏格特非常火大，離開球場後通過媒體等候通道時，突然大爆粗口，「我們都知道FIBA總部在哪。真是他X的恥辱。作弊真他X的。去GOOGLE 他X的FIBA總部在哪，FIBA真是他X的恥辱。」

柏格特這段飆罵影片立即在中國網路上瘋傳，由於有不少中國網友、甚至是中媒把當時柏格特飆罵的話，把「FXXX cheating」，以為是飆罵中國「FXXX China」，中國網友又再度灌爆柏格特的社群媒體推特。

先前的2019年世界游泳錦標賽，柏格特在推特上發文力挺自家泳將霍爾頓（Mack Horton），嘲諷中國名將孫揚，引起中國網友不滿。這屆世界盃男籃賽事，柏格特只要持球就遭中國球迷狂噓；而柏格特日前接受訪問時，也抱怨中國交通亂、飯店爛。

澳洲中鋒柏格特（中）。（路透）

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