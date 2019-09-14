棒球》U18冠軍王牌陳柏毓 傳日本、大聯盟都要搶

陳柏毓。（資料照，記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕2019年U18世界盃，台灣隊王牌陳柏毓幫助球隊在冠軍戰擊敗美國，繼2011年後再度摘冠，榮獲隊史第三冠，也阻斷美國隊5連霸美夢。日本媒體《日刊現代》指出，除了美國大聯盟球團外，連日本職棒讀賣巨人對陳柏毓也有興趣。

目前高二的陳柏毓，身高188公分、體重90公斤，這次他在U18世界盃出賽3場，有2場先發、1次後援，幫助台灣隊奪得U18世界盃冠軍。

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讀賣巨人編成本部次長兼國際部長的春川正明，對陳柏毓的投球表現印象深刻，認為他相當不錯，「如果有好選手，我想全世界都會想要。」

《日刊現代》引述消息來源指出，巨人從很早以前就在調查陳柏毓，以及「台灣大谷」、同樣受到大聯盟注意的高二生李晨薰。不過，李晨薰因右手疲勞且狀況調整不及，未在本屆U18世界盃上場投球。

李晨薰在這屆U18世界盃沒有上場投球，僅守一壘。（資料照，記者羅志朋攝）

《日刊現代》指出，一名台灣媒體關係人士透露，李晨薰在15歲時就投到148公里，現在能丟到153公里，有多支大聯盟球團持續在觀察，巨人軍也在早期階段就在觀察李晨薰。若以條件方面來看，日本球界的簽約金、薪水沒有受限，相比大聯盟簽海外球員只能給小聯盟約，因此巨人軍要搶人相對有利。

巨人軍在2年前網羅陽岱鋼，也曾獲得廖任磊，但陽岱鋼的表現陷入不振，廖任磊離開球隊轉戰西武，現在巨人隊和台灣的關係沒有2年前那樣的熱度。

除了巨人外，西武、羅德、日本火腿等隊，都和台灣球界建立關係，日本火腿有「台灣大王」王柏融，樂天有宋家豪、以及U18世界盃對日本繳出好投的左投王彥程。一名電視台相關人士認為，若巨人能獲得台灣業餘好手，肯定會增加關注度。

陽岱鋼。（資料照，圖片取自讀賣巨人官方臉書）

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