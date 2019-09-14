MLB》塞揚王牌史奈爾將回歸 光芒鞏固外卡大利多

光芒王牌投手史奈爾。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕美聯外卡暫居第2的光芒，下週作客道奇系列戰有望迎回去年美聯塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell），他的歸隊將使光芒先發輪值得到紓解，對鞏固外卡席次也是一大利多。

史奈爾去年以21勝、防禦率1.89擊敗韋蘭德（Justin Verlander）拿下生涯首座塞揚獎及美聯防禦率王，不料本季表現荒腔走板，20場先發只能6勝，防禦率4.28是歷年最糟，三振數136也不及去年的221。他在7月底為了清除左手肘的游離體，選擇進行關節鏡手術。

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近日，史奈爾開始在3A達勒姆公牛隊出賽，美國時間週四他主投28球解決面對的6名打者，投球整體感覺漸入佳境，「我很滿意自己熱身方式，對比賽的方式和結果感到滿意，與上次相比，這是個巨大進步，我感覺舒服得多。」而他上次在大聯盟出賽是美國時間7月21日，當時對小熊先發6局摘勝。

美聯外卡後有追兵，第3名的印地安人與光芒僅0.5場勝差，排名隨時會有變動，光芒總教練凱許（Kevin Cash）認為，「史奈爾的回歸對球隊來講是一大鼓舞，他的投球狀況逐日有明顯進步，我們初步計畫在週二出戰道奇時讓他復出。」

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