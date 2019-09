MLB》朗神大秀超狂背對接殺 大聯盟官網也瘋狂（影音）

鈴木一朗。(資料照,法新社)。

〔體育中心/綜合報導〕45歲日本傳奇名將鈴木一朗引退後,擔任水手隊指導兼球團特助,現今仍會與球員一起練球,今天賽前更大秀背對接球美技,大聯盟官網記者Adrian Garro驚呼:「根本是宇宙中最強的巫師!」

大聯盟官網記者Adrian Garro撰文以「宇宙和世間法則都繞著一朗而轉,他是真正的巫師」為題,盛讚一朗銅牆鐵壁般的防守,今天賽前也大秀背向接殺,「他完全背對內野,所有接球的角度和方法都不正統,但對鈴木一朗來說都是對的。」Adrian Garro這樣寫道。

請繼續往下閱讀...

Adrian Garro表示,他曾親眼目睹好幾次一朗的神守備,並認為一朗對於自己相當有信心,判斷球的落點相當精準,其他人可能會漏接,但一朗不會。

水手將在9月15日起於主場舉辦「一朗週」主題活動,球團也將頒給他「隊史成就獎」的殊榮。鈴木一朗是水手第3位獲得這項殊榮的傳奇人物,前兩名分別是榮譽主席艾利斯(John Ellis)以及林肯(Howard Lincoln)。

It’s Ichiro Weekend.



So naturally, Ichiro is doing Ichiro things. pic.twitter.com/fy6N0JSCpx