MLB》朗神大秀超狂背對接殺 大聯盟官網也瘋狂（影音）

鈴木一朗。（資料照，法新社）。

〔體育中心／綜合報導〕45歲日本傳奇名將鈴木一朗引退後，擔任水手隊指導兼球團特助，現今仍會與球員一起練球，今天賽前更大秀背對接球美技，大聯盟官網記者Adrian Garro驚呼：「根本是宇宙中最強的巫師！」

大聯盟官網記者Adrian Garro撰文以「宇宙和世間法則都繞著一朗而轉，他是真正的巫師」為題，盛讚一朗銅牆鐵壁般的防守，今天賽前也大秀背向接殺，「他完全背對內野，所有接球的角度和方法都不正統，但對鈴木一朗來說都是對的。」Adrian Garro這樣寫道。

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Adrian Garro表示，他曾親眼目睹好幾次一朗的神守備，並認為一朗對於自己相當有信心，判斷球的落點相當精準，其他人可能會漏接，但一朗不會。

水手將在9月15日起於主場舉辦「一朗週」主題活動，球團也將頒給他「隊史成就獎」的殊榮。鈴木一朗是水手第3位獲得這項殊榮的傳奇人物，前兩名分別是榮譽主席艾利斯（John Ellis）以及林肯（Howard Lincoln）。

It’s Ichiro Weekend.



So naturally, Ichiro is doing Ichiro things. pic.twitter.com/fy6N0JSCpx — Seattle Mariners （@Mariners） 2019年9月14日

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