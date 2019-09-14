MLB》勇士大物技壓國民強投薛哲 爭國聯塞揚添籌碼

〔體育中心／綜合報導〕國聯西區龍頭勇士今天對上外卡第一的國民，22歲大物新秀索洛卡（Mike Soroka）繳出6局挨1安無失分的優質先發，技壓國民塞揚投手薛哲，率隊以5：0完封，收下本季第12勝，防禦率2.57也擠下薛哲（Max Scherzer），爬升至國聯第二，有望角逐生涯首座國聯塞揚獎獎座。

索洛卡和薛哲相隔5天後再度同場對決，薛哲上役在主場主投6局飆9K失1分的好投，風采完全壓過索洛卡，不過今天在客場卻踢到鐵板，先發5局就被敲出7安失3分，另有2次保送和6次三振，防禦率升至2.65。

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索洛卡拿下本季第12勝，賽後防禦率2.57成為國聯第2低。（美聯社）

反觀，索洛卡先發6局只被敲出1支安打無失分，另有3次保送和4次三振，勇士全場狂掃12安，終場以5：0完封國民，薛哲苦吞本季第6敗。

索洛卡賽後防禦率降至2.57，成功擠下薛哲登上國聯第二，剩餘球季還有2場先發，若是持續繳出好投，就有機會超越道奇韓籍強投柳賢振的2.45防禦率，朝國聯塞揚獎邁進一大步。

國聯塞揚競爭激烈，原被視為奪獎大熱門的柳賢振，下半季表現失速，近4場先發的防禦率高達9.95，讓其他強投有機可趁，除了索洛卡外，薛哲、德葛隆（Jacob deGrom）和佛雷爾提（Jack Flaherty）等人都有機會搶下國聯塞揚頭銜。

薛哲。（法新社）

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