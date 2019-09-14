MLB》田中將大5局失4分 洋基延長賽12局挨再見轟吞敗

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在客場對上藍鳥，日籍投手田中將大投5局失4分，但洋基鐵牛棚未守成，奧塔維諾（Adam Ottavino）發生要命投手犯規，讓對手追平。兩隊打到延長賽12局下，藍鳥畢歇特（Bo Bichette）敲出再見轟，洋基終場以5：6輸球。

田中將大2局下挨葛里查克（Randal Grichuk）陽春砲掉分，4局下馬怪爾（Reese McGuire）二壘安、赫南德茲（Teoscar Hernandez）適時安，單局再得2分；洋基5局上猛攻得5分逆轉，下半局藍鳥小比吉歐（Cavan Biggio）敲安追回1分，讓田中將大僅投5局就退場。



請繼續往下閱讀...

田中將大。（法新社）

洋基從第6局啟用牛棚，但第7局奧塔維諾後援不穩，先被敲安、投保送，讓對手1出局攻占一、三壘，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）打擊時，奧塔維諾發生投手犯規，讓藍鳥攻下追平分。

兩隊戰至延長賽第12局下，畢歇特從洋基投手萊恩斯（Tyler Lyons）手中，揮出左外野陽春砲，助藍鳥以6：5氣走對手。

洋基奧塔維諾發生要命投手犯規。（美聯社）

田中將大今投5局用88球有64顆好球，被敲8安包含1轟，失掉4分，送出6次三振，防禦率升至4.60。

藍鳥投手凡特（Wilmer Font）投2局無失分，獲本季第4勝；洋基萊恩斯投1局失1分吞本季第2敗。

藍鳥畢歇特敲出再見轟。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法