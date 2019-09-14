MLB》韋恩萊特好投、高德史密特7打點 紅雀斷釀酒人7連勝

紅雀老將韋恩萊特今繳出6局優質先發，順利摘賽季第12勝。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀老將韋恩萊特（Adam Wainwright）今繳出6局優質先發，搭配強打高德史密特（Paul Goldschmidt）貢獻生涯新高的7分打點，兩人率隊在主場以10：0完封釀酒人。

韋恩萊特生涯過去41次交手釀酒人，防禦率僅2.51，今再度封鎖釀酒人打線，總計主投6局僅被敲2支零星安打，送出7次三振無失分，美中不足的有3次保送。自己好投加上隊友打擊火力捧場，韋恩萊特順利摘賽季第12勝，9月三場先發全數拿勝，防禦率是優異的0.64。

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紅雀強打高德史密特本場比賽上演雙響砲，分別是3局下的滿貫砲及6局下的3分彈。此役，他4打數2安打，挹注個人生涯新高7分打點。他本季17場對上釀酒人的比賽，66打數擊出包含8發全壘打的21支安打，貢獻20分打點，打擊率0.318，比起賽季打擊率0.262還來的高，值得一提的是，他在季初時還曾對釀酒人敲出3響砲。

此役，高德史密特4打數2安打，挹注個人生涯新高7分打點。（法新社）

釀酒人先發豪瑟（Adrian Houser）僅投3局被敲4安3保送失4分，最終承擔本場敗投，釀酒人中斷近期7連勝，目前以78勝69敗暫居國聯外卡第3名，同日第2名小熊贏球，兩隊勝場差拉開至1場。

釀酒人先發豪瑟僅投3局被敲4安3保送失4分，最終承擔本場敗投。（法新社）

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