中職》「在這裡丟過、也被丟過彩帶」 彭政閔的台南印象刻骨銘心

彭政閔。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕在引退前的最後一次台南球場系列賽，彭政閔在第1戰因傷坐了滿場板凳，今、明兩場能否上場，還要看他的身體狀況；但對這座台灣最老棒球場，彭政閔的回憶很多，他說：「在這邊丟過彩帶，也在這邊被丟彩帶。」

「我應該跟統一獅打了最多次總冠軍賽，再來是桃猿。」對於台南球場的最深印象，彭政閔立刻想起總冠軍賽，尤其是他在2001年菜鳥年就幫助球隊打進總冠軍。兩隊在該年打滿7場，最後一戰兄弟在台南以7：5贏球，拿下隊史第4冠，也是彭政閔個人的首枚冠軍戒。

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那時候的彭政閔才23歲，他還獲選總冠軍賽的優秀球員。現任獅隊球團課長，也是當年看台上啦啦隊長的何信標，提到彭政閔的這一段，忍不住說：「我們當年就是死在他手上!」

彭政閔回憶個人第1年的總冠軍賽，卻說其實心中並沒有太多想法，「因為是第一次，可能又年輕，想要證明自己的實力、希望能幫球隊奪冠，所以並沒有太大的心理起伏。」

因此，2001年在台南封王，就是彭政閔印象最深的台南回憶，但他也露出招牌瞇瞇眼笑容說：「這樣講對獅迷不太好意思。」不過兄弟在2001至2003年完成3連霸，獅隊在2007至2009年也達成3連霸，在2009年10月25日就以5：2擊敗兄弟，讓彭政閔也感受過在台南「被丟彩帶」的苦澀滋味。

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