MLB》柯爾8局飆11K奪第17勝 個人13連勝隊史最佳

柯爾勇奪個人13連勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人強投柯爾（Gerrit Cole）今天面對皇家大秀三振功力，先發8局飆出11K，失掉1分非責失分，史普林格（George Springer）在9局上敲出致勝3分彈，幫助太空人終場以4：1氣走皇家，中止3連敗。柯爾喜迎本季第17勝，並列聯盟第二，個人13連勝寫下隊史紀錄，距離聯盟個人最長連勝還有2場。

太空人首局靠著艾圖維（Jose Altuve）的陽春砲先馳得點，本季28轟出爐，同時也超越2004年肯特（Jeff Kent）的27轟，成為隊史二壘手單季全壘打新高紀錄。

請繼續往下閱讀...

艾圖維敲出本季第28轟。（法新社）

太空人先發柯爾此役前7局完全封鎖皇家打線，第8局遭隊友守備誤事掉分，史達林（Bubba Starling）敲安後隨即盜上二壘，捕手馬度納多（Martin Maldonado）發生傳球失誤，讓跑者輕鬆上三壘，維歐瑞亞（Meibrys Viloria）適時擊出高飛犧牲打扳平戰局。

所幸柯爾的勝投仍有保住，隊友史普林格9局上敲出超前3分砲，終結者歐蘇納（Roberto Osuna）順利守成，太空人終場就以4：1贏球。

柯爾奪下本季17勝後，將個人連勝場數推進至13場，成為自2013年史崔斯柏格（Stephen Strasburg）後第一人，若是再連贏2場，將會追平道奇投手凱利（Joe Kelly）在2015、2016年所創下的15連勝。此外，柯爾本季累積292K，高居聯盟三振王，有望成為今年首位完成單季300K的投手。

史普林格敲出致勝3分砲。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法