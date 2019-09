MLB》高手在民間！ 小球迷強運接殺界外球（影音）

小球迷幸運接殺界外球,阿奎諾(左)只能摸摸鼻子回到場上繼續守備。(照片截自MLB官網)

〔體育中心/綜合報導〕紅人、響尾蛇之戰,響尾蛇佛羅雷斯(Wilmer Flores)擊成的界外飛球,被看臺上的小球迷幸運接殺,精采守備博得滿堂彩!

2局下,佛羅雷斯擊成一壘側界外區的飛球,紅人右外野手阿奎諾(Aristides Aquino)追了好一大段距離來到護牆邊,卻因落點較深未能順利接殺,反倒給了觀眾席上小球迷一個帶紀念品回家的機會。

請繼續往下閱讀...

只見那位小球迷手套一伸,球就自然落進手套,有趣的是,小球迷接球當下視線並未停留在球上,全憑接球手感及強運,順利接到這顆界外球,阿奎諾也只能摸摸鼻子回到場上繼續守備。

紅人王牌投手卡斯提歐(Luis Castillo)主投5局失2分,范梅特(Josh VanMeter)及沃托(Joey Votto)開轟力挺,各貢獻1發2分砲,終場紅人在客場以4:3擊敗響尾蛇。

Hello @911, we'd like to report a robbery. pic.twitter.com/FVYnhmlwix