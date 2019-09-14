MLB》高手在民間！ 小球迷強運接殺界外球（影音）

小球迷幸運接殺界外球，阿奎諾（左）只能摸摸鼻子回到場上繼續守備。（照片截自MLB官網）

〔體育中心／綜合報導〕紅人、響尾蛇之戰，響尾蛇佛羅雷斯（Wilmer Flores）擊成的界外飛球，被看臺上的小球迷幸運接殺，精采守備博得滿堂彩！

2局下，佛羅雷斯擊成一壘側界外區的飛球，紅人右外野手阿奎諾（Aristides Aquino）追了好一大段距離來到護牆邊，卻因落點較深未能順利接殺，反倒給了觀眾席上小球迷一個帶紀念品回家的機會。

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只見那位小球迷手套一伸，球就自然落進手套，有趣的是，小球迷接球當下視線並未停留在球上，全憑接球手感及強運，順利接到這顆界外球，阿奎諾也只能摸摸鼻子回到場上繼續守備。

紅人王牌投手卡斯提歐（Luis Castillo）主投5局失2分，范梅特（Josh VanMeter）及沃托（Joey Votto）開轟力挺，各貢獻1發2分砲，終場紅人在客場以4：3擊敗響尾蛇。

Hello @911, we'd like to report a robbery. pic.twitter.com/FVYnhmlwix — Subscribe to Cut4 on YouTube!!!! （@Cut4） 2019年9月14日

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