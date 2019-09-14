日職》台灣日找來LamiGirls應援 大王未先發引熱議

王柏融。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今起與軟銀進行3連戰，並舉辦「台灣日」主題活動，除了讓王柏融擔任宣傳大使外，也找來母隊Lamigo桃猿啦啦隊「LamiGirls」來開球，沒想到王柏融當天竟然沒有先發，引發球迷熱議。

火腿將於9月6日到15日在札幌巨蛋主場展開「RESPECT DAYS秋天大感謝祭」系列主題活動，日前已公布Q版海報，包括王柏融、中田翔、大田泰示、清宮幸太郎和田中賢介都是主角；其中9月14日更訂為「台灣日」，球團也特別請王柏融拍攝一段影片。

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當天將送給5千名先進場的小朋友可愛毛帽，也歡迎台灣球迷到札幌巨蛋看球。球團也在邀請王柏融前東家桃猿啦啦隊「LamiGirls」到場應援，並擔任台灣日開球嘉賓。

「LamiGirls」高人氣成員Linda（琳妲）、Mia和Yuri賽前也與王柏融合照，Linda也高喊：「王柏融加油！」

不過雙方先發名單出爐，赫然發現台灣日宣傳大使王柏融竟然沒有在名單之內，這也引發台灣球迷熱議，「台灣日沒先發笑死」、「台灣日放台灣球員一天假慶祝」，也有球迷認為只能怪大王自己打不好。

王柏融本季出賽86場，合計敲出78支安打，其中包括13支二壘打，共累積3轟、35打點，打擊率為2成57。

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