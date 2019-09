NBA》還是打籃球就好！杜克怪物輕鬆摧毀高爾夫球杆

「杜克怪物」威廉森(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕鵜鶘隊今年用狀元籤選進了「杜克怪物」威廉森(Zion Williamson),僅管球季還沒開打,威廉森卻已經在球場外展現了他的超級怪力。

包括威廉森在內的新秀們參與了昨日鵜鶘隊舉辦一年一度的高爾夫郊遊。但在一次的揮杆中,威廉森似乎揮得太用力,整個高爾夫球杆的杆頭就這樣跟著球一起飛了出去。

請繼續往下閱讀...

但《雅虎體育》記者楊恩(Ryan Young)卻認為威廉森的揮杆不是最糟,而是他的隊友海伊斯(Jaxson Hayes)。

影片中可以看到海伊斯在第一次揮空後便聲稱「都是因為我太高了!」,第二次他彎下腰來才順利的打到球。

“I’m too tall”



As we all can relate, it’s the club’s fault @hayes_jaxson pic.twitter.com/QCzMRWbrj1