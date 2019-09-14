MLB》菊池雄星赴美最短先發！單季挨36轟續寫新人最慘紀錄

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕水手日籍投手菊池雄星今天在主場先發，面對本季團隊得分能力後段班的白襪，他僅投2.1局被敲10安，包含挨了2轟，失掉5分，創下旅美最短先發。水手終場以7：9輸球。菊池雄星單季已經挨了36轟，續寫新人年最糟紀錄。

菊池雄星首局就被白襪強打阿布瑞尤（Jose Abreu）敲陽春砲掉分，但第2局白襪安德森（Tim Anderson）敲安攻回1分。

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菊池雄星。（美聯社）

菊池雄星在第3局遇到亂流，先投保送後，孟卡達（Yoan Moncada）敲三壘安得1分，孟迪克（Danny Mendick）敲安再得1分，但他往二壘衝時遭觸殺出局。下棒安格爾（Adam Engel）揮陽春彈，菊池雄星也被打退場。

總計菊池雄星僅投2.1局用60球有40顆好球，被敲10安包含2轟，失掉5分，送出1次三振、1次保送，賽後防禦率增至5.46。菊池雄星也吞下本季第10敗。

大聯盟官網報導，先前新人投手單季挨最多轟是1977年的藍鳥Jerry Garvin，當年他投了244.2局挨了33轟。但菊池雄星本季投151.2局，就挨了36轟，已經刷新大聯盟新人投手的挨轟紀錄。

菊池雄星。（法新社）

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