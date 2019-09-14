籃球》NBA、世界盃雙冠軍？「他」認為參與國家隊是責任

M.加索有機會成為同時取得NBA總冠軍和世界盃冠軍的球員。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙昨日在二度延長賽中以95：88氣走澳洲，隊史自2006年後再度闖入世界盃金牌戰，而功臣之一的M.加索（Marc Gasol）更有機會成為在同一年同時取得NBA總冠軍和世界盃冠軍的球員。

M.加索在今年六月幫助多倫多暴龍拿下隊史第一座NBA總冠軍，若西班牙能在週日與阿根廷的世界盃決賽中順利取得勝利，那麼M.加索就將成為少數能夠同時取得NBA總冠軍和世界盃冠軍的球員。上一位同時拿到NBA和世界盃冠軍的球員是2010年湖人隊的前NBA球星歐登（Lamar Odom）。

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冠軍戰結束後只休息了一個禮拜便投身國家隊的訓練，當其他人選擇不參加世界盃時，M.加索卻認為他在為年輕球員樹立一個榜樣，他說：「履行承諾和忠誠是一種責任，這些是我們被教了許多年的價值，現在輪到我們將這些價值傳承給下一代。這不關天賦，而是責任。」

上一次西班牙取得世界盃冠軍是在2006年，當時21歲的M.加索還只是個角色球員，而如今他已是球隊陣中的老大哥，M.加索表示：「當你整個暑假跟著國家隊一起訓練，你沒有休息，你沒辦法恢復，你無法表現得跟休息20週一樣的好，你花了很多的時間跟隊友相處，但這一切卻非常值得。」

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