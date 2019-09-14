晴時多雲

網球》肩傷動刀提前報銷？世界球王喬帥發文

2019/09/14 15:55

喬科維奇16強時左肩不適選擇退賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名第一塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）日前因肩傷在美網男單16強退賽，近日更爆出可能動刀的傳聞，不過，他在社群媒體上闢謠，同時也向粉絲承諾，會為接下來的亞洲賽事做好準備。

喬帥美網男單16強碰上瑞士名將瓦林卡（Stan Wawrinka），在輸掉前2盤後，第3盤中途因肩傷退賽，最終以4：6、5：7、1：2黯然退出爭冠行列。

喬科維奇在比賽中左肩不適，只能黯然退出爭冠行列。（資料照，法新社）

賽後，外界不乏出現喬帥可能需要動刀的傳言與討論，讓粉絲相當擔憂，他也在社群媒體澄清，「很抱歉讓支持我的人度過黑暗期，我現在專注陪伴家人，也一直為復元而努力。」他有信心能在亞洲賽季回歸。

喬帥接下來將出征9月底的東京公開賽，未來得面臨一連串的保分任務，包含10月的上海大師賽、巴黎大師賽和年終賽，納達爾（Rafael Nadal）僅以640分緊追在後，隨時可能篡位球王。

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