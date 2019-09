網球》肩傷動刀提前報銷？世界球王喬帥發文

喬科維奇16強時左肩不適選擇退賽。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕世界排名第一塞爾維亞名將喬科維奇(Novak Djokovic)日前因肩傷在美網男單16強退賽,近日更爆出可能動刀的傳聞,不過,他在社群媒體上闢謠,同時也向粉絲承諾,會為接下來的亞洲賽事做好準備。

喬帥美網男單16強碰上瑞士名將瓦林卡(Stan Wawrinka),在輸掉前2盤後,第3盤中途因肩傷退賽,最終以4:6、5:7、1:2黯然退出爭冠行列。

喬科維奇在比賽中左肩不適,只能黯然退出爭冠行列。(資料照,法新社)

賽後,外界不乏出現喬帥可能需要動刀的傳言與討論,讓粉絲相當擔憂,他也在社群媒體澄清,「很抱歉讓支持我的人度過黑暗期,我現在專注陪伴家人,也一直為復元而努力。」他有信心能在亞洲賽季回歸。

Sorry for keeping you guys in the dark these days. I‘m having a wonderful time with my family and actively working on my recovery so I can be ready for the Asian swing. My health is always top priority and as soon as I’m ready, I’ll be back.