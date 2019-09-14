中職 Live》周思齊炸裂、獅內野自亂陣腳 兄弟4：2要回領先

第四局

4局下，廖乙忠回穩，漂亮送出三上三下。

4局上， 周思齊右外野陽春砲，幫助兄弟要回領先，1出局後，岳東華、高宇杰，高宇杰盜壘失敗遭夾殺出局，不過下棒王勝偉敲出滾地球卻造成游擊手柯育民守備失誤，讓三壘上的岳東華，跑回本壘拿下兄弟第4分。

第三局

3局下，1出局後，蘇智傑先敲出中間方向穿越安打，下一棒陳鏞基轟出右外野兩分砲，一棒替獅隊將比數追平。

請繼續往下閱讀...

第二局

2局上，獅隊先發瑞安回穩，先K掉林智勝，讓岳東華滾地球出局後，再飆K解決高宇杰，送出三上三下。

第一局

1局下，兄弟先發廖乙忠開賽也遇亂流，一上場連續被林靖凱、蘇智傑敲出安打上壘，不過中心棒次的陳鏞基、鄧志偉都未能建功，吳桀睿也揮棒落空吞K，讓獅隊留下一、二壘殘壘，無功而返。



1局上，開路先鋒吳東融一上場就敲出右外野平飛安打，1出局後，詹子賢逮中瑞安偏高的球，一棒將球轟出中外野，2分砲幫助兄弟先馳得點，以2：0領先。

雙方先發陣容

中信兄弟

吳東融 , 2B

王威晨 , 3B

詹子賢 , LF

陳子豪 , RF

周思齊 , DH

林智勝 , 1B

岳東華 , CF

高宇杰 , C

王勝偉 , SS

先發投手:廖乙忠

統一7-ELEVEN獅

林靖凱 , 2B

蘇智傑 , LF

陳鏞基 , 3B

鄧志偉 , 1B

吳桀睿 , DH

林安可 , CF

柯育民 , SS

郭峻偉 , C

江亮緯 , RF

先發投手:瑞安

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法