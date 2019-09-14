籃球世界盃》美國只贏波蘭13分 拿到隊史最差第7名

米歇爾（右二）攻下美國隊最高的16分。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕美國隊在2019年世界盃男籃賽嚴重受創，連輸法國、塞爾維亞，吞下自2002年以來首度2連敗，今與波蘭爭第7名。美國最終戰表現仍差強人意，即使半場結束握有17分領先，卻在末節被對手追到剩個位數，最終只以87：74勝出，拿到隊史最差的第7名。

效力馬刺的後衛D.懷特（Derrick White）首節就展現穿針引線的功力，單節送出5助攻及添得5分，射手米德爾頓（Khris Middleton）則是以命中率百分百，砍進1顆三分球，攻下7分，美國首節就領先28：14，以及次節不給對手任何機會，以47：30遙遙領先。

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D.懷特（中）首節展現穿針引線的功力，單節送出5助攻及添得5分。（路透）

米德爾頓（右）首節命中率百分百。（路透）

易籃後，波蘭不想讓美國揚長而去，單節進帳25分成功將差距縮小，僅以55：63落後進入末節。波蘭在末節一度追至7分落後，但美國又連拿5分，再度握有領先雙位數，拿下此仗勝利。

美國表現最佳為米歇爾（Donovan Mitchell）16分、哈里斯（Joe Harris）14分、米德爾頓13分，他們團隊此仗砍進12顆三分球，以及送出29助攻，終於以勝利告別難堪的世界盃。

波蘭陣中並無NBA球員助陣，此仗表現最佳為波尼特卡（Mateusz Ponitka）18分、7籃板，瓦其斯基（Adam Waczynski）攻下17分，無奈三分球火力不佳，無緣在排名賽演出驚奇，與晚間將爭取第5名的捷克皆為本屆最大黑馬。

波尼特卡攻下波蘭全隊最高的18分。（歐新社）

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