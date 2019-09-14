NBA》沒被「球員殺手」擊倒！他黑暗中強勢證明是真勇士

李文斯頓（右）宣布高掛球鞋。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕李文斯頓在職業生涯準備起飛時卻遭遇重大傷勢，但命運並沒有剝奪他的鬥志，他在重返賽場後，成為勇士不可或缺的奪冠拼圖，這位堪稱籃球場的最佳鬥士，如今，瀟灑告別奮戰15年的NBA賽場。

李文斯頓在2004年被快艇以首輪第4順位選進，球風被評為有哈德威和魔術強森的影子，但07年卻遭遇左腿骨折、膝蓋脫臼，其韌帶及半月板撕裂的災難，讓當時執刀的醫生安德魯斯語重心長表示，情況無法再更糟，他花了足足養傷兩年才重返球場，卻始終居無定所，先後待過熱火、雷霆、巫師、山貓（現為黃蜂）公鹿、騎士和籃網。

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或許傷勢侵襲奪走他的運動天賦，但李文斯頓在復出後醞釀逆流而上的勇氣和毅力，將中距離出手磨練得更加如火純青，來到勇士之後的5個賽季，場均投籃命中率從未低於5成，扮演替補的重要得分點，成為灣區大軍5年3冠的重要成員。

但34歲的李文斯頓今夏遭勇士買斷，在未找尋到合適下家的情況下，他選擇高掛球鞋，在IG發文向家人、教練、隊友及一路支持他的人感性致謝，「我本來不會有機會在這裡，但在這15年來，是傷勢讓我有機會證明自己，我驕傲的是我在荊棘遍佈的考驗堅持住了。」

沒有像巨星有太多偉大成就，李文斯頓用自身經歷證明自己是場上名符其實的「勇士」，勇士總管麥爾斯代表球隊致上最高敬意，並祝福他未來一切順利。

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